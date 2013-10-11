《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(10月8日-12日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计微幅升值0.02%。中间价于周二创出历史高位 的6.1415元后温和回调。长假过后客盘结购汇需求均有放大，不过结汇力量仍然占优。周四 时疑为干预的大行购汇未在尾盘如期出现，一度引发美元抛售，但周五重新回到此前市况。 这加重了市场的谨慎情绪，后期需观望大行操作手法的变化，短期料仍维持6.12元附近的振 荡盘整。 公开市场操作: * 中国人民银行当周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑 国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。业内 人士指出，伴随着美联储缩减购债计划周期的拉长，中国外汇占款等货币外生因素有望好转 ，辅之以年末财政存款投放，机构对四季度资金面预期偏乐观；而就货币政策而言，中性偏 谨慎基调将延续。他们认为，季节性因素过后，10月虽面临一定的缴税因素压制，但流动性 逐渐好转应是大概率事件，预计央行逆回购操作量还会小步缩减。 债市: * 银行间现券收益率当周稳中略涨，信用债表现好于利率债，政金债表现好于国债。虽 然十一长假后流动性日趋好转，美国政府预算上限僵局迟迟难以解决偏利好债市，但绵延不 绝的新债发行还是令现券总体承压。三年以内票息稍高的高等级债，继续受到部分机构的青 睐。当前，市场静待经济数据和资金价格给出进一步指引。 票据: * 十一长假归来首周，中国票据市场机构收票意愿高涨，致转贴利率较节前下行，月初 尚可的信贷规模，及资金面不断转好均成为有利的推动。交易员预期，短线虽有财税缴款扰 动，但比较看好资金面的情况，这有望为转贴利率的回落铺路搭桥。 股市: * 中国股市沪综指 当周震荡盘升，累计上涨2.46%。中国经济数据继续透出企稳 信息，有利股指延续长假前的震荡盘升格局，虽然周四国际板将推出的利空传言一度拖累大 盘，但周五优先股预期重燃又将大盘拉回上升轨道，周五沪综指收报2,228.146点。 期市: * 上海期铜当周下跌，美国债务僵局迟迟未获解决令金融市场信心动摇，加之国内对经 济好转的预期逐步被消化，都令铜价承压。尽管周四美国债务上限磋商出现转机，令市场信 心略微回暖，但反弹力度有限。沪铜主力1401合约 周五收报每吨51,650元，全周累 计下跌1.49%。 黄金: * 上海期金当周四个交易日全部下跌，随着美国债务问题磋商逐步取得进展，对黄金的 避险买需逐步消退，而对美联储即将缩减宽松规模的忧虑再度浮现。沪金主力1312合约<SHA Ucv1>周五收报每克257.85元，全周累计下跌3.37%。(完) (整理 曹巍浩/丁琦/康熙泽/李然; 审校 曾祥进)