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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 15:14 BJT

韩国债市：公债价格持稳，投资者关注美国财政问题协商进展

路透首尔10月11日 - 韩国公债周五几无变动，投资者交投谨慎，因关于可能避免美国债务违约的协商正在展开。

指标10年期公债 收益率(殖利率)下跌1个基点至3.50%，三年期公债12月期约 收高0.04点，报105.77。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.77 105.73

10年期公债收益率 3.50% 3.51%

五年期公债收益率 3.12% 3.13%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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