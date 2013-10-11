韩国债市：公债价格持稳，投资者关注美国财政问题协商进展

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透首尔10月11日 - 韩国公债周五几无变动，投资者交投谨慎，因关于可能避免美国债务违约的协商正在展开。
指标10年期公债 收益率(殖利率)下跌1个基点至3.50%，三年期公债12月期约 收高0.04点，报105.77。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.77 105.73
10年期公债收益率 3.50% 3.51%
五年期公债收益率 3.12% 3.13%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。