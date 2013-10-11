中国基金：阿里巴巴入股天弘基金需符合基金法规定并经审批--证监会

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京10月11日 - 在阿里巴巴控股天弘基金管理公司的计划公布后，中国证监会周五表示，阿里巴巴入股一事，需要符合基金法等规定的股东条件，并履行证监会的审批程序。
证监会在例行新闻会上指出，对于天弘基金的变更股东、注册资本的申请，中国证监会将在收到其申请材料后按照新基金法和证监会的相关规定予以审核，依法做出决定。
据天弘基金股东之一的内蒙君正 周三晚间公告，其与阿里巴巴已就天弘基金管理公司的增资扩股和全面合作达成框架协议。阿里巴巴拟斥资11.8亿元入主天弘基金，持有后者51%的股权。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 曾祥进)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。