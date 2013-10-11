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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 16:06 BJT

中国基金：阿里巴巴入股天弘基金需符合基金法规定并经审批--证监会

路透北京10月11日 - 在阿里巴巴控股天弘基金管理公司的计划公布后，中国证监会周五表示，阿里巴巴入股一事，需要符合基金法等规定的股东条件，并履行证监会的审批程序。

证监会在例行新闻会上指出，对于天弘基金的变更股东、注册资本的申请，中国证监会将在收到其申请材料后按照新基金法和证监会的相关规定予以审核，依法做出决定。

据天弘基金股东之一的内蒙君正 周三晚间公告，其与阿里巴巴已就天弘基金管理公司的增资扩股和全面合作达成框架协议。阿里巴巴拟斥资11.8亿元入主天弘基金，持有后者51%的股权。（完） (发稿　张晓翀；撰写　林琦; 审校 曾祥进)
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