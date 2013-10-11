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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 15:38 BJT

《汇市简讯》英镑/美元埋于1.6000的卖单压制走势

0708GMT

* 英镑/美元在1.6000处的卖单压制英镑升势

* 在周三英国公布疲弱工业生产数据后，1.6000下方的大量止损卖单被触发

* 阻力位在1.6019(周二低点)和1.6030(英国工业生产数据公布前的低位)

* 1.5963(纽约尾盘/亚洲盘初低点)、1.5929、1.5914和1.5900为支撑位

* 奥巴马与共和党人致力于结束债务危机 。(完)

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