中国期市：美债务僵局现转机带动工业品全线上扬，豆类逆势下跌

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手 ) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,650 0.47 216,542 黄金(au) 1312 257.85 -1.11 111,822 螺纹钢 (r 1401 3,601 0.14 1,507,714 b) 橡胶 (ru) 1401 20,655 1.70 137,930 大商所 豆粕 (m) 1401 3,655 -2.30 1,882,952 豆油 (y) 1401 7,064 -0.20 609,610 焦炭 (j) 1401 1,558 0.26 260,154 郑商所 白糖 1401 5,240 0.91 601,030 (sr) 棉花 (cf) 1405 18,870 -0.32 45,504 中金所 沪深300(i 1310 2,466.0 1.59 57,803 f) 5年期国债 1312 94.290 -0.04 3,691 (tf) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。