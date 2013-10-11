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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 15:46 BJT

中国期市：美债务僵局现转机带动工业品全线上扬，豆类逆势下跌

中国期市主要品种收盘信息：
                                                   
 交易所     品种       合约    最新     涨跌幅%    持仓量(手
                                                   )
 上期所     沪铜(cu)   1401    51,650   0.47       216,542
 黄金(au)   1312       257.85  -1.11    111,822    
 螺纹钢 (r  1401       3,601   0.14     1,507,714  
 b)                                                
 橡胶 (ru)  1401       20,655  1.70     137,930    
 大商所     豆粕 (m)   1401    3,655    -2.30      1,882,952
 豆油 (y)   1401       7,064   -0.20    609,610    
 焦炭 (j)   1401       1,558   0.26     260,154    
 郑商所     白糖       1401    5,240    0.91       601,030
              (sr)                                 
 棉花 (cf)  1405       18,870  -0.32    45,504     
 中金所     沪深300(i  1310    2,466.0  1.59       57,803
            f)                                     
 5年期国债  1312       94.290  -0.04    3,691      
 (tf)                                              
                                                   
 
 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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