亚洲橡胶：TOCOM期胶涨至本月最高，但油价走低抑制涨势

“美国政府停摆的担忧有所消退，这有助于支撑TOCOM期胶价格。但是由于油价疲软，期胶涨幅有限，”一家曼谷交易商表示。

共和党人士在会上提议将政府的举债权力延长数周，暂时躲开违约，否则可能最早在下周出现这种后果。奥巴马则敦促重启10月1日以来关闭的政府机构运作。

布兰特原油期货周五跌向每桶111美元，但本周仍可望上涨，隔夜中东供应风险的疑虑及美国有望达成协议化解预算僵局均带动油价大涨。

交易商称，TOCOM期胶下周将在狭窄区间内交投，260日圆水平为强力支撑位，270日圆为主要阻力位。

上海交投最活跃的1月橡胶合约 涨345元人民币，结算价为每吨20,655元。

新加坡商品交易所近月11月合约 最新报每公斤235.3美分，涨3.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 朱晓军；审校 田建华)