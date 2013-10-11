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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 15:56 BJT

金属期市：伦铜期铜恐录得一个月来最大单周跌幅

“金属基本面在第四季可能更加疲软，但我认为不会有太大变化。对市场影响更大的是美联储政策，如果美联储决定在12月政策会议上缩减购债规模，可能导致美元走强，因此我们也许会看到基本金属价格下滑，”他补充称。

0713 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.1%至每吨7,153.50美元，前一交易日上涨0.6%。

周四，铜价一度下跌至每吨7,081美元，为9月18日以来最低。本周铜价料将下跌1.5%，为9月中旬以来最大周度跌幅。

沪铜主力1月合约 收高0.47%至每吨51,650元人民币。

金属需求还受到中国经济增长前景的刺激。中国央行副行长易纲周四在华盛顿表示，今年中国经济增速预计将超过7.5%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 隋芬/朱晓军；审校 于春红)
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