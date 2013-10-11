《技术分析》中国股市沪综指冲高后料仍有回落

作者 曾祥进

路透北京10月11日 - 中国股市沪综指 国庆节后呈震荡反弹走势，至周五已越过前次反弹高点2,221点，并接近2,230点上方密集成交区，但量能未见明显放大，涨势基础不够稳固，难具持续性，料短线冲高后仍有回落调整要求。

中线看，节前调整的幅度尚不够，蓄势亦不够充分，技术上只有再度回落至2,140点下方并完成足够时间的调整蓄势后，才具备中长线上行突破的可能。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/tum73v)

沪综指本周重返短期均线上方，令多头氛围有所增强，且2,200点经过多空反复争持，周五股指收于其上，更增添多方信心；不过沪指2,230以上将进入前期头部的密集成交区域，上档阻力将持续加大，股指短线冲高后再度回落可能性大。

节前股指的调整未能触及2,140点的缺口位置，调幅在技术上仍不到位，而周五大盘借美国财政僵局有解致外围股市大涨之势，再度形成盘中跳空缺口，使得后市大盘的上涨缺乏技术基础，该普通型跳空缺口短期内仍有回补要求，股指有望再次回落至2,200点下方。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）MACD（指数平滑异同移动平均线）出现低位回升，但升势过缓，与股指升幅形成一定程度背离，BOLL（布林通道）中轨本周得以收复，缓和了市场气氛，而其上轨位置2,270点同时也是前期高点将对大盘构成极大技术压力。

综合来看，沪指本周虽然暂时收复了2,200点，但上涨技术基础仍不牢固，下档数个缺口仍对股指上涨构成技术面牵引，短线冲高之后仍有回落要求，短期应谨防盘中的诱多走势。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/vum73v)

沪综指本周收出中阳，自6月底以来的中线走势继续得以维持，目前5周均线位于2,200点附近，由于多空围绕该点位置的争夺目前并未最终分出胜负，股指仍有回落考验该线的要求；中线看，大盘将形成以2,200点为中枢，上下70点区间反复震荡的格局。