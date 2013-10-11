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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 16:21 BJT

IEA月报：美国将在明年取代俄罗斯，成为全球最大的产油国--IEA

“最后两个季度的石油日产量达到逾1,000万桶，为数十年来最高，该国将在2014年第二季，取代俄罗斯成为最大的非OPEC产油国，而这还没有计入生物燃料和炼厂的增长,”IEA称。

IEA称，美国产量的增长将令非OPEC国家2014年的总石油日供给增长170万桶，并在第二季达到190万桶的峰值，为1970年代以来的最高年度增幅。

这种强劲的增长将抵消OPEC产出的大扰动，并对油价形成缓冲，否则油价可能会升至远高于目前每桶110美元的水平。

OPEC原油日供给近两年来首次跌破3,000万桶，主要是由于利比亚和伊拉克产出的急剧下滑，不过沙特石油日产出连续第三个月超过1,000万桶。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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