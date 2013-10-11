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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 16:18 BJT

香港股市：收于近三周收盘高位，受中美利好消息提振

路透香港10月11日 - 香港股市周五收高，创9月23日以来最高收位，为近三周以来首度周线收涨，受助于中国大陆股市走强及美国债务危机有望解决。

香港恒生指数 收盘涨1.2%至23,218.3点，本周涨0.3%，为9月20日当周以来首次周线收涨。

恒生国企指数 也上扬1.2%，但涨势受限于200日移动平均线的技术阻力位。本周上涨0.6%。(完)
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