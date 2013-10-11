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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 16:14 BJT

《中国企业债发行日程表》--10月11日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限       年利率       主体评级     发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年) 
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*湘潭九华经济  18       7    利率区间6.4%-7.4%   AA         10/15-10/17 海通证券
建设投资       (第3-7年末分别偿还20%的本金)
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*郫县国投公司  10       7    不超过7.25%         AA         10/15-10/18 天风证券
               (第3-7年末分别偿还20%的本金)
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*唐山曹妃甸    20       7    不超过7.50%         AA         10/15-10/21 中德证券
发展投资集团   (第3-7年末分别偿还20%的本金)
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无锡城市发展   15       7          6.10%        AAA         10/11-10/15 华英证券
               (第3-7年末分别偿还20%的本金)                             国开证券
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吴忠城乡建设   10       7    不超过7.20%         AA-        10/12-10/15 宏源证券
投资开发公司   (第3-7年末分别偿还20%的本金/重庆三峡担保集团提供担保)
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湖北省供销      6       6          6.18%         AA         10/10-10/16 长江证券
合作社资产
经营管理公司   (附第3年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
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上虞杭州湾新区 18       7          6.95%         AA         10/11-10/16 国信证券
城建投资公司 (第3-7年末分别偿还20%的本金)
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郑州交建投资   18       7    不超过7.10%         AA+        10/14-10/16 一创摩根证券
               (第3-7年末分别偿还20%的本金)
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十堰基建投资   16       7          6.88%         AA         10/11-10/17 长江证券
               (第3-7年末分别偿还20%的本金)
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萍乡汇丰投资   10       7          7.06%         AA-        10/11-10/17 东海证券
               (第3-7年末分别偿还20%的本金/国有土地使用权担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注:*表示新增。(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 丁淑琴)
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