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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 17:59 BJT

香港数据：9月底止外汇基金境外资产增至25,164亿港元--金管局

路透香港10月11日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至9月底止外汇基金境外资产为25,164亿港元，较上月底增加18亿港元。

金管局称，货币基础为12,451亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、总结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为1,825亿港元。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪；审校 曾祥进)
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