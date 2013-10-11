路透基点：长春集团委托台湾银行为江苏事业筹办2亿美元贷款--RLPC

路透香港10月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾石化巨擘长春企业集团已委托台湾银行为旗下中国事业办理一笔约2亿美元贷款。

这笔五年期贷款是为长春化工(江苏)有限公司办理，资金将用于公司在中国的扩张。

2月时，据称长春释出讯息有意办理一笔定期贷款，其中一部分为中国境内贷款，一部分为在台湾的境外贷款，用于长春的中国事业。这笔三年期贷款的协商价码为综合收益约200个基点。