路透基点：长春集团委托台湾银行为江苏事业筹办2亿美元贷款--RLPC

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透香港10月11日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾石化巨擘长春企业集团已委托台湾银行为旗下中国事业办理一笔约2亿美元贷款。
这笔五年期贷款是为长春化工(江苏)有限公司办理，资金将用于公司在中国的扩张。
2月时，据称长春释出讯息有意办理一笔定期贷款，其中一部分为中国境内贷款，一部分为在台湾的境外贷款，用于长春的中国事业。这笔三年期贷款的协商价码为综合收益约200个基点。
长春化工(江苏)以及另外两家中国子公司在2011年12月获得境外贷款，总额3.74亿美元。这笔五年期贷款的牵头银团有六家银行，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约60个基点。六家牵头行分别为三菱东京UFJ银行、第一银行、华南银行、兆丰银行、瑞穗银行及三井住友银行。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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