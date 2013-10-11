中国债市：资金向好利率互换稳中略跌，机构观望等待三季度经济数据出炉

路透上海10月11日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五稳中略跌，资金面继续好转后，IRS交投较上日略有好转，成交多在短端，但总体观望气氛较为浓厚，因机构认为三季度经济数据出炉前，市场方向性不明。

“短的有一些成交，Repo 1Y的今天大概在3.97-3.985%附近，比昨天跌了1-2个bp左右吧，长端变动不大。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，三季度经济数据就要陆续出炉，且11月份还有十八届三中全会要召开，海外市场上，投资者也在等待美国能就债务上限达成协议，各种因素没有明朗前，IRS和现券的方向性不强，“多看少做，现在仓位都不重。”

下周中国将公布三季度GDP等关键经济数据，根据路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济增速料企稳回升至7.8%，但随着政策“微刺激”效应暂告一段落，且未来政策基调预计再度回归调结构、促改革，四季度经济增速可能小幅回落。

上海另一商业银行交易员则提到，今日早盘IRS曾跟随离岸市场略下行，但随后又收回部分跌幅，“海外IRS下了一点，国内早上也有外资在砸，但砸不下去，现在现券波动也不大，IRS很难走出独立行情。”

中国银行间市场周五资金面继续转好，回购加权利率 CNREPO=CFXS 多数下行。转入中旬虽遇财税缴款的扰动，不过下周在大额存款准备金清算退款、逆回购预计滚动操作的扶助下，交易人士对短期资金价格再回落持乐观态度。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.9967/4.1067 3.9367/4.0125 4.0150/4.0954 4.1275/4.2100 4.1350/4.4400

上日 4.0309/4.1334 3.9659/4.0400 4.0275/4.1125 4.1325/4.2225 4.1438/4.4213

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变动 -0.0342/-0.0267 -0.0292/-0.0275 -0.0125/-0.0171 -0.0050/-0.0125 -0.0088/+0.0187

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。