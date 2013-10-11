中国金融：银监会将商业银行流动性覆盖率达标过渡期延长至2018年--征求意见稿

路透北京10月11日 - 中国银监会周五发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》征求意见稿，要求商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%，较2011年文件中的2013年又延后五年。

银监会网站刊发的《管理办法》征求意见稿称，在过渡期内，应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标；对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

同时“净稳定资金比例”要求消失，而此前的文件要求2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。

银监会同时发布的新闻稿称，是次《管理办法》要求银行现金流测算和缺口限额应涵盖表内外各项资产负债，包括为防范声誉风险而超出合同义务进行支付所带来的潜在流动性需求，从而将同业和理财业务等表内外项目对现金流的影响纳入流动性风险的计量和控制。

《流动性办法》引入了巴III流动性标准的流动性覆盖率指标。流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

“与传统的流动性风险指标（如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口）相比，流动性覆盖率更为全面和精细，如对同业业务采用了较高的现金流出系数和较低的现金流入系数，在反映流动性风险方面更为准确，也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖，对于当前我国银行业改进流动性风险管理能够发挥积极作用。”新闻稿称。