台湾债市：随美债殖利率收升，下周紧盯美国举债上限协议

* 美国债务问题下周四是最后关键 * 下周五年券先看1.15-1.2%；10年券看1.63-1.73% * 观察台股后续走势 路透台北10月11日 - 台湾公债殖利率周五上扬。尽管五年期公债标售结果不差，但由 于证券商持券比重偏高，较不利后势；加以近两日美债殖利率弹升，令五年期公债殖利率收 升2.53基点。 交易员表示，下周四就是美国举债上限协商的最后期限，这将是牵动国际市场行情的重 大变数，台债将以美债走势为优先考量。然而，台债近期因成交量不足，市场交易心态保守 ，这也令殖利率的波动幅度在此间加剧。 〞有些证券商标到了，他们腿比较短，跑得比较慢，有人打高就上去了。〞一位民营银 行业交易员表示。 他们也说，标债结果虽还不差，但是后续追价意愿偏弱之下，令部分持券者反手抛出， 且目前流动性偏弱下，成交量虽小，但波动度却走高。整体而言，五年券殖利率到1.2%的水 位预料将吸引投资盘出手，目前殖利率仍可中性看待。 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年期公债<A02111=TWO得标利率为1.150%，落 在市场预估区间的下限，银行业得标比重38.17%、证券业53.5%、票券业8.33%、保险业0%。 收盘价 涨跌 报价(%) 区间(%) 成交值 幅 年 期别 (基点 (亿台币) 期 ) 5 102/11 +2.53 1.1783 1.1550-1.1830 83.0 10 102/10 +3.00 1.6800 1.6688-1.6875 3.5 美国公债价格周四涨跌互见，此前美国标售30年期公债获得强劲需求，带动市场收复多 数稍早失地。指标10年期公债 收益率报2.69%，略高于近期技术支撑水准约2.68 %。 台湾周四金融市场因纪念日休市一日。交易商表示，美国10年期公债近二日殖利率弹升 了5个基点，主因美国债务协商似有一些进展，这激励了股市涨升，公债价格下滑。 一位证券商交易员则表示，目前看来，五年期公债与10年期公债有约50基点的差距，距 离稍大，不排除两者的距离会缩小。只不过，他们也说，五年期公债标售结束之后，接下来 连续都是中长券的标售，目前各方正积极观察投资盘的态度。 也有证券商交易员表示，下周四将有台湾最大权重股--台积电 的法人说明会 ，将密切关注其说法对台股后势的影响。 一位民营银行业交易员则表示，观察下一期将标售的102/8增额发行公债近期走势，有 部分寿险公司进场，这比起先前3月时投资盘全面缩手的景况有所反转，未来将密切注意长 线投资者的动向。 他们预估，下周若是美债务问题能够缓解，则五年期公债殖利率估在1.15-1.20%、10年 券估在1.63-1.73%；但若美债步入最坏的违约情况，则将造成金融市场的灾难，损失难以估 算，但发生的机率偏低。 20年期102/8增额发行公债 将于10月22日标售，金额预定300亿，目前发 行前交易的成交区间在2.05-2.15%。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6800 5 102/2 1.1000 2 102/7 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)