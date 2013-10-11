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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 16:39 BJT

台湾债市：随美债殖利率收升，下周紧盯美国举债上限协议

* 美国债务问题下周四是最后关键
    * 下周五年券先看1.15-1.2%；10年券看1.63-1.73%
    * 观察台股后续走势

    路透台北10月11日 - 台湾公债殖利率周五上扬。尽管五年期公债标售结果不差，但由
于证券商持券比重偏高，较不利后势；加以近两日美债殖利率弹升，令五年期公债殖利率收
升2.53基点。
    
    交易员表示，下周四就是美国举债上限协商的最后期限，这将是牵动国际市场行情的重
大变数，台债将以美债走势为优先考量。然而，台债近期因成交量不足，市场交易心态保守
，这也令殖利率的波动幅度在此间加剧。
    
    〞有些证券商标到了，他们腿比较短，跑得比较慢，有人打高就上去了。〞一位民营银
行业交易员表示。
    
    他们也说，标债结果虽还不差，但是后续追价意愿偏弱之下，令部分持券者反手抛出，
且目前流动性偏弱下，成交量虽小，但波动度却走高。整体而言，五年券殖利率到1.2%的水
位预料将吸引投资盘出手，目前殖利率仍可中性看待。
    
    台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年期公债<A02111=TWO得标利率为1.150%，落
在市场预估区间的下限，银行业得标比重38.17%、证券业53.5%、票券业8.33%、保险业0%。
 
    
        收盘价                  涨跌    报价(%)         区间(%)    成交值
                                  幅                             
  年      期别                 (基点                             (亿台币)
  期                               )                             
   5    102/11                 +2.53     1.1783   1.1550-1.1830      83.0
  10    102/10                 +3.00     1.6800   1.6688-1.6875       3.5
 
    美国公债价格周四涨跌互见，此前美国标售30年期公债获得强劲需求，带动市场收复多
数稍早失地。指标10年期公债           收益率报2.69%，略高于近期技术支撑水准约2.68
%。               
    
    台湾周四金融市场因纪念日休市一日。交易商表示，美国10年期公债近二日殖利率弹升
了5个基点，主因美国债务协商似有一些进展，这激励了股市涨升，公债价格下滑。
    
    一位证券商交易员则表示，目前看来，五年期公债与10年期公债有约50基点的差距，距
离稍大，不排除两者的距离会缩小。只不过，他们也说，五年期公债标售结束之后，接下来
连续都是中长券的标售，目前各方正积极观察投资盘的态度。
    
    也有证券商交易员表示，下周四将有台湾最大权重股--台积电         的法人说明会
，将密切关注其说法对台股后势的影响。
    
    一位民营银行业交易员则表示，观察下一期将标售的102/8增额发行公债近期走势，有
部分寿险公司进场，这比起先前3月时投资盘全面缩手的景况有所反转，未来将密切注意长
线投资者的动向。
    
    他们预估，下周若是美债务问题能够缓解，则五年期公债殖利率估在1.15-1.20%、10年
券估在1.63-1.73%；但若美债步入最坏的违约情况，则将造成金融市场的灾难，损失难以估
算，但发生的机率偏低。
    
    20年期102/8增额发行公债             将于10月22日标售，金额预定300亿，目前发
行前交易的成交区间在2.05-2.15%。
    
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6800
          5       102/2                       1.1000
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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