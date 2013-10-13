台湾已公布经济指标--2013/10/14

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 8月 -0.70% +2.08% r 10/23 -- 季调失业率 8月 4.19% 4.18% 10/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 0.83% -0.80% r 11/5 -- 外汇存底(亿美元) 9月底 4,126.11 4,093.88 11/5 -- 商品出口(y/y) 9月 -7.0% +3.6% 11/7 -- 商品进口(y/y) 9月 -0.7% -1.2% 11/7 -- M2货币总计数(y/y) 8月 +5.41% +5.42% 10/25 -- 外销订单(y/y) 8月 +0.5% +0.5% 10/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第二季统计 +2.49% +1.62% r -- -- 值 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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