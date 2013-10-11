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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 16:51 BJT

新兴汇市：美债协议憧憬激励新兴亚洲货币，印尼卢比跳涨

亚洲       当日     今年以来    2012年
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 日圆                       98.29      98.16      -0.13     -11.70      86.79
 坡元                      1.2473     1.2481      +0.06      -2.04     1.2219
 台币                      29.490     29.548      +0.20      -1.20     29.136
 韩元                     1071.00    1073.60      +0.24      -0.04    1070.60
 泰铢                       31.28      31.40      +0.38      -2.14      30.61
 菲律宾披索                 43.13      43.15      +0.05      -4.82      41.05
 印尼卢比                11360.00   11480.00      +1.06     -15.23    9630.00
 印度卢比                   61.21      61.39      +0.29     -10.16      54.99
 马币                      3.1790     3.1915      +0.39      -3.81     3.0580
 人民币                    6.1204     6.1158      -0.08      +1.80     6.2303
 (完)
          
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
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    汇市主要消息预告    汇市技术面解析    [TECH/FRX
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 (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 杜明霞/于春红)
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