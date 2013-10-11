新兴汇市：美债协议憧憬激励新兴亚洲货币，印尼卢比跳涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 98.29 98.16 -0.13 -11.70 86.79 坡元 1.2473 1.2481 +0.06 -2.04 1.2219 台币 29.490 29.548 +0.20 -1.20 29.136 韩元 1071.00 1073.60 +0.24 -0.04 1070.60 泰铢 31.28 31.40 +0.38 -2.14 30.61 菲律宾披索 43.13 43.15 +0.05 -4.82 41.05 印尼卢比 11360.00 11480.00 +1.06 -15.23 9630.00 印度卢比 61.21 61.39 +0.29 -10.16 54.99 马币 3.1790 3.1915 +0.39 -3.81 3.0580 人民币 6.1204 6.1158 -0.08 +1.80 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 杜明霞/于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。