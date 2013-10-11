欧元债市：德债收益率接近三周高点，因美国债务危机有望化解

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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“如果有风险，主要是在核心公债的下档风险，”KBC的策略师Mathias van der Juegt表示。
“我认为达成提高债务上限的短期协议机率增加，因为美国周一适逢假期，因此风险更多偏向于核心公债下档，但我预计不会有大的走势。”
德国10年期公债收益率(殖利率) 报1.87%，为近三周来最高，而美国10年期公债的收益率 在欧洲盘持平于2.68%。德债期货 最新上涨2个跳动点，报139.67。
德国10年期公债收益率周四创下一个月来最大单日涨幅，因有迹象显示美国府会朝达成短期协议迈进，导致避险资产需求降温，提振了风险资产。
风险资产反弹与意大利政治紧张情势缓解，为意大利提供了有利环境来完成本周的债券销售。
意大利和西班牙均利用良好的市场形势，周三分别发售了新的七年期和30年期债券，均吸引到强劲需求。
周五的意大利债券标售也预计会吸引稳健买兴，因为意大利政府上周赢得信任投票，缓解了对于政局不稳定性的担忧。
意大利10年期公债收益率 持稳在4.33%，西班牙10年期收益率 下滑0.7个基点至4.34%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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