更新版 1-中国汇市：人民币即期收贬，大行出手令价格重归6.12平台区

* 人民币即期先扬后贬 * 美元于盘初遭抛售，但随后情绪稳定 * 尾盘最终回归6.12关口附近 * 交投活跃，日成交额处于数月来高位 (新增评论和收盘报价) 路透北京10月11日 - 人民币兑美元即期 周五早盘呈现的升值势头未能持续 ，最终收贬。中间价连第三天回软，但盘初美元抛售再现，成交价格一度行至6.1115元附近 ，其后市场情绪有所回稳，人民币回吐升幅后小贬，最终回归6.12心理关口附近。 交易人士称，美元在盘初遭到抛售后，一些止损/止盈盘陆续出现，加之至少一家中资 大行出手购汇，都起到稳定市价的作用。全天交投活跃，日成交额亦处于数月来的高位，约 223亿美元。 “今天到了午盘基本上又回到昨天以前的走法了，不过之前每天十多二十个点的日内波 幅，今天好歹扩大到了80多点，算是有些变化。” 上海一股份行交易主管称。 也有交易员表示，由于客盘结汇力量不减，人民币回调的空间也有限，短期内还是宜以 6.12元为目标进行操作。 华东一城商行交易员说，“早上我们客户看（美元）价格下来了，结了不少。现在我们 还是看6.12元，到了就卖（美元）。” 从近期的况来看，他们认为监管层不会容许过快升值，因此人民币大幅上扬的可能性也 不大，市场总会稳一稳。 全球汇市方面，美元周五在亚洲市场微升，美元指数略低于前日触及的两周高位；美元 兑日圆接近本月高点，因有迹象表明美国债务僵局可能将获解决。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以 及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1206 6.1158 -0.08% 中间价 6.1458 6.1452 -0.01% 成交额 223亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 93 6.1113 6.1206 2013年来即期升贬值幅度 1.79% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 640 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日 1年期NDF 6.1600/25 6.1700 CNH即期 6.1066/72 6.1048 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完) 人民币汇率市场报导/掉期 全球主要外汇市场收盘报导 人民币离岸/NDF相关新闻 全球外汇市场主要消息 人民币在岸相关新闻 全球外汇动态 人民币外汇期权 (发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)