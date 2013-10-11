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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 17:09 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期收贬，大行出手令价格重归6.12平台区

* 人民币即期先扬后贬
    * 美元于盘初遭抛售，但随后情绪稳定
    * 尾盘最终回归6.12关口附近
    * 交投活跃，日成交额处于数月来高位

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京10月11日 - 人民币兑美元即期 周五早盘呈现的升值势头未能持续
，最终收贬。中间价连第三天回软，但盘初美元抛售再现，成交价格一度行至6.1115元附近
，其后市场情绪有所回稳，人民币回吐升幅后小贬，最终回归6.12心理关口附近。
    
    交易人士称，美元在盘初遭到抛售后，一些止损/止盈盘陆续出现，加之至少一家中资
大行出手购汇，都起到稳定市价的作用。全天交投活跃，日成交额亦处于数月来的高位，约
223亿美元。    
    
    “今天到了午盘基本上又回到昨天以前的走法了，不过之前每天十多二十个点的日内波
幅，今天好歹扩大到了80多点，算是有些变化。” 上海一股份行交易主管称。

    也有交易员表示，由于客盘结汇力量不减，人民币回调的空间也有限，短期内还是宜以
6.12元为目标进行操作。
    
    华东一城商行交易员说，“早上我们客户看（美元）价格下来了，结了不少。现在我们
还是看6.12元，到了就卖（美元）。”
        
    从近期的况来看，他们认为监管层不会容许过快升值，因此人民币大幅上扬的可能性也
不大，市场总会稳一稳。
        
    全球汇市方面，美元周五在亚洲市场微升，美元指数略低于前日触及的两周高位；美元
兑日圆接近本月高点，因有迹象表明美国债务僵局可能将获解决。 
    
 以下为今日在岸市场人民币兑美元          收盘价、中间价          ，以
 及离岸市场人民币的主要报价：
                                                            
 在岸市场人民币兑美元          今日              上日       升贬
 即期成交价格                  6.1206            6.1158     -0.08%
 中间价                        6.1458            6.1452     -0.01%
 成交额                        223亿美元                    
                                                            
 日内相对于中间价最大波幅      0.56% (上限±1%)  日高       日低
 日内波动幅度(pips)            93                6.1113     6.1206
 2013年来即期升贬值幅度        1.79%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY  640                          
 1Y=CFXS>                                                   
                                                            
 离岸人民币市场,北京时间16:42  今日              上日       
 1年期NDF                      6.1600/25         6.1700     
 CNH即期                       6.1066/72         6.1048     
        
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)    

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 (发稿 李然/李文科; 审校 黄凯)
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