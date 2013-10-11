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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 16:52 BJT

《全球汇市》美元兑日圆上涨，因美国债务协议迹象提振冒险意愿

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3559    1.3581     -0.16     +2.77    1.3194
 美元/日圆                      98.30     96.69     +1.67    +13.33     86.74
 欧元/日圆                     133.24    131.31     +1.47    +16.41    114.46
 美元/瑞郎                     0.9085    0.9028     +0.63     -0.76    0.9155
 英镑/美元                     1.5976    1.6095     -0.74     -1.69    1.6251
 美元/加元                     1.0386    1.0311     +0.73     +4.69    0.9921
 澳元/美元                     0.9469    0.9427     +0.45     -8.89    1.0393
 新西兰元/美                   0.8327    0.8301     +0.31     +0.53    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     93.050    91.150     +2.08     +3.24    90.130
 新西兰元/日                   81.830    80.260     +1.96    -41.89   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.01    155.62     +0.89    +11.50    140.82
 澳元/新西兰                   1.1365    1.1346     +0.17     -9.37    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
          
      
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 (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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