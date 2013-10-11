《全球汇市》美元兑日圆上涨，因美国债务协议迹象提振冒险意愿

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3559 1.3581 -0.16 +2.77 1.3194 美元/日圆 98.30 96.69 +1.67 +13.33 86.74 欧元/日圆 133.24 131.31 +1.47 +16.41 114.46 美元/瑞郎 0.9085 0.9028 +0.63 -0.76 0.9155 英镑/美元 1.5976 1.6095 -0.74 -1.69 1.6251 美元/加元 1.0386 1.0311 +0.73 +4.69 0.9921 澳元/美元 0.9469 0.9427 +0.45 -8.89 1.0393 新西兰元/美 0.8327 0.8301 +0.31 +0.53 0.8283 元 澳元/日圆 93.050 91.150 +2.08 +3.24 90.130 新西兰元/日 81.830 80.260 +1.96 -41.89 140.820 圆 英镑/日圆 157.01 155.62 +0.89 +11.50 140.82 澳元/新西兰 1.1365 1.1346 +0.17 -9.37 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。