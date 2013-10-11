中泰贸易：支持中国企业在今后五年进口100万吨泰国大米--李克强

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月11日 - 中国政府网周五报导，国务院总理李克强当日在泰国《民意报》发表文章称，中方愿支持本国企业在今后五年内进口100万吨泰国大米，并从泰国进口更多的特色农产品。
泰国是全球主要大米出口国。据泰国大米出口商协会统计，今年1-7月泰国大米出口量约为360万吨，价值约合25亿美元。美国农业部(USDA)则预计今年泰国将出口700万吨大米。
李克强在题为《携手迈向更加美好的明天》的署名文章中并指出，中泰铁路合作也将成为两国合作新亮点，中泰还将积极开展电力、电网、水利、可再生能源等方面合作。
李克强总理于周五下午抵达曼谷，开始对泰国进行正式访问，此前他还出席了东亚领导人系列会议。(完)
欲浏览李克强总理署名文章原文,请点选链接:(here) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。