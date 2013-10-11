《市场聚焦》中国银监会疏导银行理财业务，削减制度套利机会

作者 钟华

路透北京10月11日 - 中国银监会近期推出银行资产管理计划和债权直接融资工具试点，这将有利于银行理财业务在“8号文”约束之后走上规范发展之路，并可能帮助银行理财业务发展转型为资产管理业务创造空间，摆脱中国商业银行过度依托信贷业务的传统发展模式。

尽管目前试点额度主要为5-10亿元人民币，与中国已逾8万亿元的庞大理财业务存量远不可同日而语，但据称试点机构有中国工商银行等11家银行，已经囊括了中国主要的银行机构。如果最终能成功推行，其未来发展势头不可小觑。

尤其是摆脱“通道”约束后的银行资产管理业务，还会对中国其他金融业者造成巨大的潜在冲击。这源于银行本身的资金优势和客户渠道优势，保险、券商、基金等其他金融业者均无可匹敌。

以此来看，中国其他金融机构将会逐渐削减传统制度套利机会，推动中国金融业者进入一个金融全面混战时代，并需依靠自身投资运营能力而胜出。

银行资产管理计划目前初拟投资的债权直接融资工具，未来其他投资者也有望参与，并欲在二级市场上进行转让交易，这将可能成为中国银监会主导下的一个新固定收益大市场。

为清晰解析银行资产管理计划和债权直接融资工具的潜在重要意义和内在逻辑，我们需要从银行理财业务的本源剖析，尤其是从法律根源着手。

中国《商业银行法》最新修订在2003年，而银行理财业务兴起始于2004年，当时没对银行理财业务边际明确界定，也在情理之中。而《商业银行法》与银行理财有关的业务范围，包括代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖、代理买卖外汇；代理收付款项及代理保险业务。

上述规定将银行理财业务合规范畴大致限定于“代客”业务，这使银行单纯“代理”业务在中国金融和利率市场化与银行自身角色中存在偏差，难以满足客户对投资和收益的多重需求。

于是，银行为客户需求不断推出多样化的理财产品，近九年来获得蓬勃发展，至今年一季度末规模已达到8.2万亿元，且产品结构和业务线条纷纭复杂，既有结构性产品（以表内产品为主），也有证券化产品（委托投资代理产品），还有投资类产品等产品（类似信托产品）。

正是由于复杂的产品结构和业务线条，日益庞大的存量规模，以及相对模糊的管控环境，使得中国理财业务蕴藏着一定风险，也备受政策上、舆论上的质疑。这最终导致银监会推出规范银行理财业务发展的“8号文”，对理财资金投资非标准化债权资产提出总量控制（35%、4%孰低）。

但一味“堵截”并不是解决问题的根本办法。不过，《商业银行法》还有“经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务”条文，这为商业银行开展其他业务预留了空间。本次银监会正是运用《商业银行法》赋予的上述解释权限，推出银行资产管理业务和债权直接融资工具试点。

相比8号文，该试点不仅为银行理财业务“正名”，从融资和投资两端厘清发展模式，更为银行开展资产管理业务释放出巨大的发展空间。

其中，债权直接融资工具尤令人关注，尽管它还未成行，但其期限结构和品种也有较为宽广的想象空间，既可设计成常规债券品种，也可不限定于此，并可在二级市场交易上市。

市场格局看，它将是继国家发改委主管的企业债，央行主导的短期融资券、中期票据等品种，以及证监会管辖的公司债、中小企业私募债等之后，一个由银监会主导的新直接融资品种线。

不仅如此，债权直接融资工具将与银行资产管理业务一道，还将对依附于银行的其他金融机构业务造成巨大冲击，比如资金通道业务。譬如目前方兴未艾的证券公司资产管理资金通道业务主要依靠于银行。据悉部分券商资管通道业务占总体业务份额高达80%。

另外，券商资管的主动投资管理业务也会受此影响。毕竟中国券商自有资金较少，募资能力有限，很大部分投资的资金来源都为银行等金融机构。

进一步分析，银行资产管理业务还将给其他金融业者带来巨大的潜在冲击。我们以基金业为例，据2012年基金投资者情况调查分析报告，个人投资者通过银行投资基金占比高达41%，几乎与42%直接通过基金公司投资占比相当。而个人基金投资者对基金管理公司保护持有人利益的满意度3分及以下（最高分为5分）占比高达57%。

信托业和保险业发展亦是如此。今年二季度末，信托公司管理信托资产规模9.45万亿元中，以银行理财资金为支撑的单一资金信托占比高达70.8%；而更直接的银信合作业务规模逾2万亿元，占比为27%。