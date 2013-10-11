中国债市：现券收益率稳中略偏弱，静待经济数据和资金价格给出后续指引

路透北京10月11日 - 中国银行间债市周五现券收益率稳中略有偏弱。市场人士称，周内利率债发行密集，虽中标利率未明显走弱，但仍对二级市场产生了一定的压力，中短期政策性银行金融债表现更明显。现券市场缺乏趋势，机构静待经济数据和资金价格给出进一步指引。

“今天现券市场没啥特别，四季度供给压力偏大，政金债收益率上探了一点，像一年期什么的。”上海一大型银行资深交易员称。

他进一步指出，个人当前更喜欢中短期债，近期流动性情况的阶段性好转，均会带来一些短线机会；至于中长期债，更多看到的是震荡上行的空间。

路透访问的一些机构人士则表示，正在观察四季度经济增速略有回落，进而导致中长期债收益率下行的可能性。

随着三个月贴现国债和进出口银行三期固息债招标结束，中国本周密集的利率债发行告一段落。周五招标的四期新债需求整体平稳，进出口行新债定位与预期偏离不多；而贴现国债中标收益率较高，因机构多以博边际心态参与。

下周中国将公布三季度GDP等关键经济数据，根据路透综合21家机构预测中值结果显示，三季度中国经济增速料企稳回升至7.8%，但随着政策“微刺激”效应暂告一段落，且未来政策基调预计再度回归调结构、促改革，四季度经济增速可能小幅回落。

五年期国债期货主力合约 收报94.29元人民币，跌0.04元，或0.04%，成交1,730手。昨日首秀的国债预发行 收报4.005%，上日收盘在4.000%。

剩余期限约6.75年的固息国债130015券最新成交收益率 在4.0275%，上日尾盘为4.0100%。剩余期限约1.36年的固息政金债12进出01券最新报价收益率 为4.73%/4.58%，较上日尾盘4.72%/4.55%略上探。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.0898 4.2533

上日 3.3382 4.4917

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8180/3.7600

国债参考率报价 3.5960/3.5080

金融债参考率报价 4.4588/4.3988 (完)

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