香港个股：绿地香港发行7亿美元三年期债券，用于现有债务再融资等

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透上海10月11日 - 中国大型房地产企业绿地集团旗下绿地香港控股有限公司 周五宣布，将向专业投资者发行7亿美元债券，债券将在2016年10月18日到期，筹集资金将用于现有债务再融资等。
绿地声明称，该债券发售价为债券本金额之99.655%，按年利率4.75厘计息。扣除公司应付的包销佣金及其他估计发售费用后，本次债券发行筹资净额估计约为6.945亿美元，将用于现有债务再融资、拨支现有及新增物业项目及一般企业用途。
绿地香港管理层在声明中表示，“本次成功发行债券是绿地香港与国际资本市场的完美对接，为公司带来了来自国际投资者的长期低息融资，有助于进一步提升公司的财务状况和资本架构，也给予了公司足够的资本实力来把握中国房地产市场的商机。”
出于对国内房地产调控的需要，监管层对房地产企业的信贷以及股权和债务再融资实行较严的限制，万科 、招商地产 、万达集团等国内大型房地产公司纷纷在香港通过借壳获得上市平台，从而打通海外融资渠道。
万科海外子公司3月在海外市场首次发行美元债券后，万科7月宣布设立规模达20亿美元的海外中期票据计划。
汇丰银行及摩根大通 为本次绿地香港债券发行的联席全球协调人。汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利 、中银国际、德意志银行 、花旗及高盛 亚洲公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
绿地的声明称，预期该债券将获授穆迪的“Ba1”评级、标准普尔的“BB+”评级及惠誉的“BBB-”评级。此外，绿地香港的控股股东绿地控股集团有限公司已获授穆迪“Baa3”企业家族评级、标准普尔的“BBB”长期企业信用评级及惠誉的“BBB-”长期外币发行人违约 评级及高级无抵押评级。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。