香港个股：绿地香港发行7亿美元三年期债券，用于现有债务再融资等

路透上海10月11日 - 中国大型房地产企业绿地集团旗下绿地香港控股有限公司 周五宣布，将向专业投资者发行7亿美元债券，债券将在2016年10月18日到期，筹集资金将用于现有债务再融资等。

绿地声明称，该债券发售价为债券本金额之99.655%，按年利率4.75厘计息。扣除公司应付的包销佣金及其他估计发售费用后，本次债券发行筹资净额估计约为6.945亿美元，将用于现有债务再融资、拨支现有及新增物业项目及一般企业用途。

绿地香港管理层在声明中表示，“本次成功发行债券是绿地香港与国际资本市场的完美对接，为公司带来了来自国际投资者的长期低息融资，有助于进一步提升公司的财务状况和资本架构，也给予了公司足够的资本实力来把握中国房地产市场的商机。”

出于对国内房地产调控的需要，监管层对房地产企业的信贷以及股权和债务再融资实行较严的限制，万科 、招商地产 、万达集团等国内大型房地产公司纷纷在香港通过借壳获得上市平台，从而打通海外融资渠道。

万科海外子公司3月在海外市场首次发行美元债券后，万科7月宣布设立规模达20亿美元的海外中期票据计划。

汇丰银行及摩根大通 为本次绿地香港债券发行的联席全球协调人。汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利 、中银国际、德意志银行 、花旗及高盛 亚洲公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

绿地的声明称，预期该债券将获授穆迪的“Ba1”评级、标准普尔的“BB+”评级及惠誉的“BBB-”评级。此外，绿地香港的控股股东绿地控股集团有限公司已获授穆迪“Baa3”企业家族评级、标准普尔的“BBB”长期企业信用评级及惠誉的“BBB-”长期外币发行人违约 评级及高级无抵押评级。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)