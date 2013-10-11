更新版 1-中国金融：银监会与国际巴塞尔协议接轨，延长银行流动性覆盖率过渡期至2018年底

* 银监会发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》征求意见稿

* 流动性覆盖率要求2018年底达到100%

* 但允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率降至100%以下

* “净稳定资金比例”从流动性风险监管指标中删除 (新增更多细节和评论)

路透北京10月11日 - 尽管经历了6月钱荒挑战，但中国商业银行面临的流动性监管指标却比预期要乐观，之前相对严格的流动性监管要求在向“第三版巴塞尔协议”趋于一致，比如流动性覆盖率指标的达标时间被延后五年。

中国银监会周五发布《商业银行流动性风险管理办法(试行)》征求意见稿，要求商业银行的流动性覆盖率应当在2018年底前达到100%，较2011年文件中的2013年又延后五年。这与2013年1月巴塞尔委员会公布的《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率和流动性风险监测标准》中的2019年1月1日是一致的。

“总体感觉是在放松，具体还要看分项。”巴克莱亚洲银行业分析师颜湄之表示。

流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、存贷比和流动性比例。银监会要求商业银行应当持续达到该办法规定的流动性风险监管指标最低监管标准。而与旧文件相比，“净稳定资金比例”已经从流动性风险监管指标中删除。此前的文件要求2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。

来自银行业的相关业务部门人士称，目前，银监会也要求各家商业银行上报流动性覆盖率指标，只是作为检测指标，而非监管指标。

银监会网站同时发布的新闻稿并称，新的办法明确允许商业银行在压力状况下流动性覆盖率降至100%以下，监管机构要考虑当前和未来国内外经济金融状况，分析影响单家银行和整个市场流动性的因素，适时采取应对措施等。

《管理办法》征求意见稿称，在过渡期内，应当在2014年底、2015年底、2016年底及2017年底前分别达到60%、70%、80%、90%。在过渡期内，鼓励有条件的商业银行提前达标；对于流动性覆盖率已达到100%的银行，鼓励其流动性覆盖率继续保持在100%之上。

“与传统的流动性风险指标（如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口）相比，流动性覆盖率更为全面和精细，如对同业业务采用了较高的现金流出系数和较低的现金流入系数，在反映流动性风险方面更为准确，也有助于约束商业银行对同业资金的过度依赖，对于当前我国银行业改进流动性风险管理能够发挥积极作用。”新闻稿称。

银监会表示，该办法自2014年1月1日起施行。《商业银行流动性风险管理指引》同时废止。

**流动性覆盖率**

旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。

**净稳定资金比例**

旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。

可用的稳定资金是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为稳定资金来源的权益类和负债类资金。

所需的稳定资金等于商业银行各类资产或表外风险暴露项目与相应的稳定资金需求系数乘积之和，稳定资金需求系数是指各类资产或表外风险暴露项目需要由稳定资金支持的价值占比。