更新版 1-中国货币市场：资金面续转好价格下行，回购利率短期料再降

(更新收盘报价及成交量等)

路透北京10月11日 - 中国银行间市场周五资金面继续转好，回购加权利率 多数下行。10月中旬虽有财税缴款扰动，但下周也有大额存款准备金清算退款、逆回购预计滚动操作双重增量，让交易人士对短期资金价格再回落持乐观态度。

“我感觉今天还是挺宽松的，我们早晨借了一些隔夜，很快就搞定了。”上海一银行交易员说。

据税法，每个季度结束后的15日内，企业要申报预缴上季度的所得税款；这笔税款将体现在央行报表的“财政性存款”子科目下，且会占当月财政存款增量的大部分。

另一银行交易员指出，因券商等部分机构明日不用上班，所以场内例如三天、七天等期限的资金需求较多。不过市场整体还是比较宽松的。

她进一步预期，往后看资金面会有一定波动，不过在没有明显收紧之前，资金价格“会往下走的”。

因十一国庆长假调休原因，10月12日(本周六)为工作日。

中国人民银行本周公开市场延续净投放，但明显缩量至330亿元人民币，以部分平滑国庆节前投放的大量资金到期，及缓解月初多数金融机构面临的补缴存款准备金压力。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,215.77亿元，较上日的5,764.31亿元减少近一成；其中隔夜品种成交3,532.73亿元，较上日的4,512.61亿元大幅缩减。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0898 3.3382 -24.84 3,532.76

七天 4.2533 4.4917 -23.84 1,382.76

14天 4.8880 4.9584 -7.04 57.40

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3050 1.7300 +57.50 1,918.91

七天 3.4000 3.1500 +25.00 257.72

14天 3.6250 3.8100 -18.50 22.04

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1200 3.4200 -30.00 --

七天 4.2500 4.5000 -25.00 --

14天 4.9700 4.9700 0.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.1000 3.3280 -22.80 --

七天 4.2600 4.4800 -22.00 --

三个月 4.6679 4.6681 -0.02 --