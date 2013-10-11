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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 17:35 BJT

欧元债市：意大利标售三年期公债的收益率降至5月来最低

路透米兰10月11日 - 意大利周五标售三年期公债的收益率(殖利率)创下5月来最低，因美国就举债上限达成协议的前景促使投资者购买风险资产。

意大利政府上周赢得信任投票，政府内部紧张形势得到缓解，亦提振对意大利公债的买气。

财政部售出35亿欧元2016年11月到期的三年期公债，平均收益率为2.25%，远低于一个月前类似标售时的2.72%。

本次投标倍数为1.41倍，9月中旬时为1.52倍。

意大利标售15年期公债的收益率创下2月以来最低。(完) (编译 王翔琼；审校 李春喜)
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