台湾汇市：台币/美元本周实质汇价盘整待变，静待美国财政僵局厘清

* 反应美国举债上限有望达成协议 * 台币随韩元既有区间偏升 * 不确定性增温令市场趋于观望 * 下周主要区间暂看在29.300-29.500 路透台北10月11日 - 台币兑美元 周五微幅收升5.8分，结束连续三日收贬。交 易员表示，美国举债上限可望达成协议激励风险偏好，令台币今日随韩元在既有区间偏升。 但因美国财政僵局仍具不确定性，下周料台币维持在既有区间盘整，静待美国财政纷争进一 步厘清。 汇银人士指出，美国政府部分停摆已达10天之久，举债上限危机并将于下周四正式摊牌 ，在变数增多、政经局势尚未明朗之际，目前交易盘偏向观望，盘面以实质需求为主，进口 商买汇意愿仍高、出口商转趋观望，外资虽偏向汇入但量能并不明显，预估短线台币实质汇 价续处29.400附近狭幅盘整。 本周台币兑美元收升0.04%，韩元兑美元 本周则是收跌0.1%，结束连六周涨 势。今日台币实质交易区间在29.355-29.412，上日的主要成交区间约在29.350-29.445。 “短线进口商买汇积极，出口商则等着美元反弹再卖，台币仍偏向整理!”一位当地大 型银行交易员说。 另有交易员提及，美国财政僵局悬而未决，随着美国举债上限到期日步步逼近，理论上 台币走势将陷入狭幅区间整理，且美国金融市场将于下周一休市一天，交易时间不连续，略 有影响交易意愿，料下周台币将在既有区间狭幅盘整待变。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度均较上日明 显扩大，交易员认为，随着美国预算僵局暂露出曙光，海外法人风险胃纳量提高，看升台币 幅度拉大；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.292/307，上日尾盘报价在29.35 0/380。 台股 周五收小涨0.06%，报8,349.37点。台湾证券交易所周五资料显示，外资及 陆资在台股买超37.58亿台币，连七日买超共计329.86亿台币；上日为买超34.13亿台币。 韩元兑美元 周五国内盘收高，受助于风险偏好改善，因此前消息显示美国两党可 能很快达成协议避免债务违约。 印尼卢比汇率周五劲升逾1%，亚洲货币全线上扬，因美国有望达成协议，结束财政僵局 及避免债务违约，激励风险意愿回暖。 美国总统奥巴马和共和党领袖周四于白宫举行会谈后，似乎都已准备好结束本次政治危 机。本次危机导致美国政府大部分停摆，并十分逼近债务违约。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.490 29.548 29.355-29.540 29.540 6.07 6.91 元太外汇经纪公司 29.480 29.532 29.370-29.480 29.429 3.195 3.10 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.100/-0.085 -0.065/-0.045 美元/台币六个月期 -0.285/-0.260 -0.235/-0.205 (完)