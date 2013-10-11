欧洲汇市：英镑兑美元反弹，疲弱英国数据抑制涨势

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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英镑兑美元 上扬0.1%，报1.5995美元，由周四触及的9月18日以来低点1.5914回升。
但英镑兑欧元跌至五周低位。欧元/英镑 上涨0.3%，报0.8495英镑，为9月初以来高位。
“英镑可能还会有一些下跌。欧元/英镑可能会升向0.8520英镑，我不认为英镑/美元能够大幅升越1.60美元，”德国商业银行外汇分析师Peter Kinsella称。
“我们看到英国经济略微放缓，不是很严重，但足以让投资人重新思索是否要在这些水准作多英镑。”
本周稍早公布英国8月工业产出下滑1.1%，引发英国经济增速疑问。
分析师指出，英镑先前快速上升，因而很容易受到疲软数据打击。投资人亦将升息预期推后，这些皆压抑英镑走势。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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