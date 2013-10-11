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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 17:52 BJT

全球贵金属：10月10日SPDR黄金持仓量下滑0.2%，iShares白银持仓不变

路透10月11日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量较周三下滑0.2%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的持仓量保持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 28,819,582.5 10月10日 28,877,500.5 10月9日 -57,917.9 -0.20%

iShares 339,678,718.2 10月10日 339,678,718.2 10月9日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；审校 王翔琼/李春喜)
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