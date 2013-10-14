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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 17:20 BJT

台湾债市：102/10期借券成交42.35亿台币，加权平均利率0.5684%

路透台北10月14日 - 台湾柜台买卖中心公布，周一等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下：
    
      期别     成交值   最高利率   最低利率   加权平均利  可交易余额   上日余额
                                                      率              
     102/10     42.35     0.6000     0.0000       0.5684       166.5      163.5
 
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)
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