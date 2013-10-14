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亚洲 | 2013年 10月 14日 星期一 17:20 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中，银行业卖超5亿台币

路透台北10月14日 - 台湾柜台买卖中心周一公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/10 
交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别        买进        卖出  买卖超金额
     银行业        1.00        6.00       -5.00
     票券业        1.50        0.00       +1.50
     证券业        7.50        4.00       +3.50
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