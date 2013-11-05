《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--11月5日

路透北京11月5日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种，以满足金融 机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元) 交易品种 13年三季度 13年二季度 13年一季度 12年四季度 12年三季度 12年二季度 12年一季度 远期 36.1 51.32 21.0 174 40.5 123.5 534 掉期 8,998.1 7,866.00 7,252.8 7,328.30 6,587.60 5,966.60 5,445.80 外币对 159.2 -- -- -- 203 428(上半年) -- 外汇期权 -- -- 19.5 10 12.6 4.6 6.2 交易品种 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 866.1 2,145.53 327 98 掉期 25,328.30 17,709.84 12,835 8,018 外币对 -- 856.7 502 407 外汇期权 33.4 10.1 注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站， 部分来自央行季度货币政策执行报告 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易 3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准 4.*为根据最新一期《中国货币市场》更新的数据。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)