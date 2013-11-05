《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--11月5日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京11月5日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种，以满足金融 机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。 以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元) 交易品种 13年三季度 13年二季度 13年一季度 12年四季度 12年三季度 12年二季度 12年一季度 远期 36.1 51.32 21.0 174 40.5 123.5 534 掉期 8,998.1 7,866.00 7,252.8 7,328.30 6,587.60 5,966.60 5,445.80 外币对 159.2 -- -- -- 203 428(上半年) -- 外汇期权 -- -- 19.5 10 12.6 4.6 6.2 交易品种 2012年 2011年 2010年 2009年 远期 866.1 2,145.53 327 98 掉期 25,328.30 17,709.84 12,835 8,018 外币对 -- 856.7 502 407 外汇期权 33.4 10.1 注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站， 部分来自央行季度货币政策执行报告 2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易 3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准 4.*为根据最新一期《中国货币市场》更新的数据。(完) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。