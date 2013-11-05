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亚洲 | 2013年 11月 5日 星期二 17:23 BJT

《中国外汇交易中心外汇品种成交一览》--11月5日

路透北京11月5日 - 中国自汇率形成制度改革以来，也加快了外汇市场的建设，不断推出各类外汇交易品种，以满足金融
机构、经济实体的各类避险、对冲等交易需要。

    以下为中国外汇交易中心远期、掉期、期权、外币对(即期)等成交情况(单位均为亿美元)
    
    交易品种   13年三季度  13年二季度   13年一季度    12年四季度    12年三季度      12年二季度      12年一季度
        远期       36.1       51.32        21.0           174          40.5            123.5            534
        掉期    8,998.1     7,866.00      7,252.8      7,328.30      6,587.60        5,966.60        5,445.80
      外币对      159.2        --           --            --            203         428(上半年)         --
    外汇期权      --           --          19.5           10           12.6             4.6             6.2
  
    交易品种    2012年      2011年       2010年        2009年
        远期    866.1      2,145.53        327           98
        掉期  25,328.30   17,709.84      12,835         8,018
      外币对      --        856.7          502           407
    外汇期权     33.4        10.1                         
    
   注：1.以上数据来自中国外汇交易中心主办的《中国货币市场》和中国外汇交易中心网站，
         部分来自央行季度货币政策执行报告
      2.2011年4月1日起银行间市场正式推出人民币外汇期权交易
      3.2012年远期成交额数据以《中国货币市场》提供的全年数据为准
      4.*为根据最新一期《中国货币市场》更新的数据。(完)

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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