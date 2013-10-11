《徐奇渊专栏》中欧货币互换非解决短期国际流动性问题

(作者为路透中文特邀作者，文章仅代表本人观点)

2013年10月9日，中国人民银行与欧洲中央银行签署了规模为3500亿元人民币/450亿欧元的中欧双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。至此，人民银行已与23个国家和地区的央行或货币当局签署了总规模为2.57万亿元人民币的双边本币互换协议。

正如央行在公布信息中所宣称的：“中欧双边本币互换协议的签署，标志着中国人民银行与欧洲中央银行在货币金融领域的合作取得了新的进展”。而且，由于欧元在国际货币体系中仅次于美元的地位，人民币－欧元双边本币互换引发了更多的市场关注。但是需要注意到，与传统的货币互换协议相比，目前中国与欧央行签署的货币互换协议， 其经济体制背景、现实出发点、作用机制都有其特殊之处。

中欧双边本币互换，其现实意义不在于解决短期国际流动性问题。

一般说来，货币互换是为了对外汇市场进行干预，应对短期的国际流动性问题，从而双边货币当局进行的合作安排。但是，从中欧双边的情况来看，双方都没有现实或潜在的国际流动性问题。

而且，即使双方的外汇市场有问题，也主要是欧元与美元、人民币与美元的供求问题，而不是欧元与人民币的供求问题。所以即使在外汇市场干预，这个双边互换协议的作用也是很有限的。

现阶段双边本币互换的出发点：是在人民币不可自由兑换背景下，为双边贸易、投资提供融资便利。

从央行2013年二季度货币政策执行报告的原文表述来看，人民银行与境外货币当局的双边本币互换协议中：“2013 年上半年...，境外货币当局共动用93.2 亿元人民币，对促进双边贸易投资发挥了积极作用” 。这是目前央行货币政策执行报告唯一一次提及双边本币互换的实际启用情况。

可见，就现阶段而言，双边本币互换协议的目的，并不是着眼于短期的外汇市场干预，而是促进贸易、投资的便利化。这是中国参与双边本币互换，与传统双边本币互换不同的地方。

这种出发点，与人民币尚处于不完全自由可兑换的背景有关。因此，国外贸易企业、有直接投资意向的企业，他们获得人民币资金的渠道受限。在这样的背景下，双边本币互换可以在资本项目没有完全放开的情况下，另辟蹊径，为这些国际贸易、投资提供资金来源。

已签署的货币互换协议，虽然绝大部分并没有启用，但其仍具有重要意义。

从目前的情况来看，尽管央行已经与23个经济体签署了双边本币互换协议，但是互换协议的真正启用，从公开信息来看只有香港、新加坡。也就是说，其他经济体在签署协议之后，并未真正启用之。因此，从现实角度来看，目前的双边本币互换协议，象征意义也大于实际意义。