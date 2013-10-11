香港个股：中国燃气遭印度GAIL寻求减持高至约5亿元股份--销售文件

路透香港10月11日 - 据路透周五获得的销售文件显示，印度国有天然气公司GAIL 寻求减持中国主要城市燃气供应商--中国燃气 高至约5亿港元股份。

销售文件显示，GAIL拟以配售方式出售6,000万股中国燃气股份，配售价每股8.2-8.3港元，较中国燃气周五收市价8.5港元，折让2.4-3.5%。

是次出售后，GAIL承诺于45天内不会再出售其余持股。野村负责是次配售安排。

GAIL于2005年获中国燃气发行2.1亿股新股，发行价每股1.158港元，持股至今累计升值超过6倍。

本次减持后，GAIL仍持有中国燃气1.5亿股股份，相当于中国燃气已发行股本约3.1%。

中国燃气股权分散因而成为被并购对象。2011年新奥能源 伙同中国石化 对中国燃气提出全面收购，但由于北控集团以及富地石油 突然在市场上不断吸纳中国燃气的股份，导致股价不断走高，令到新奥与中石化的出价显得过低，收购计划最终败北。

现时北控集团已持有中国燃气约22%的股份，为单一最大股东，北控集团正在寻求将中国燃气的持股售予子公司北京控股 ，惟由于交易溢价较大，迟迟未能完成。