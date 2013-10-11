马来西亚期市：棕榈油期货收低，受获利了结打压

路透雅加达10月11日 - 周五马来西亚棕榈油期货收低，在五日连涨后受获利了结打压，盘中陷入区间交投，因市场焦点转向试图达成协议避免债务违约的美国议员。

指标12月棕榈油期货 收低0.46%至每吨2,380马币(林吉特)。

总成交量为32,330口。

一外资商品经纪公司交易员称，“纯粹是连涨之后的获利了结，”其还表示，美国债务僵局使得交易商在周末前放不开手脚。

美国众议院共和党周四提出一项方案，暗示他们开始愿意结束僵局。这项方案将推迟美国可能出现的违约。但总统奥巴马在与众议院共和党领袖会面后，对该方案既不赞成也不反对。

本周马来西亚棕榈油上涨3%，为8月中以来最佳单周表现。

路透市场分析师王涛称，技术分析显示马来西亚棕榈油期货将要跌至每吨2,349马币，因短期上涨趋势打破。(完)

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