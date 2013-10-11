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亚洲 | 2013年 10月 11日 星期五 18:51 BJT

东南亚股市：多数升至逾两周高位，因美债问题浮现乐观迹象

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     416.57       4.06      +0.98      -1.78     424.10
 新加坡                                3179.71       9.80      +0.31      +0.40    3167.08
 马来西亚                              1785.75       9.83      +0.55      +5.73    1688.95
 泰国                                  1457.78       5.87      +0.40      +4.73    1391.93
 印尼                                  4519.91      33.23      +0.74      +4.71    4316.69
 菲律宾                                6489.80      53.83      +0.84     +11.65    5812.73
 越南                                   494.53      -0.28      -0.06     +19.53     413.73
 
    (完)
  
 (编译 王洋; 审校 田建华)
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