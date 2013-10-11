东南亚股市：多数升至逾两周高位，因美债问题浮现乐观迹象

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.57 4.06 +0.98 -1.78 424.10 新加坡 3179.71 9.80 +0.31 +0.40 3167.08 马来西亚 1785.75 9.83 +0.55 +5.73 1688.95 泰国 1457.78 5.87 +0.40 +4.73 1391.93 印尼 4519.91 33.23 +0.74 +4.71 4316.69 菲律宾 6489.80 53.83 +0.84 +11.65 5812.73 越南 494.53 -0.28 -0.06 +19.53 413.73 (完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。