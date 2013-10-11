国际油市：亚洲燃料油成交超200万吨，创6月来最高

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡10月11日 - 亚洲燃料油市场以稳定走势为本周作结，180-cst和380-cst燃料油现货升水变动不大，而成交量突破200万吨，创下6月来最高。
180-cst和380-cst燃料油现货升水分别报每吨3.83和5.83美元，分别上涨0.33和0.58美元。
10月成交量总计204.8万吨。
一位在新加坡的交易员说：“这波走势似乎还在持续。”
“需要看看是否会持续到11月。”
与此同时11月/12月价差下跌0.50美元至每吨5.38美元，之前于周四触及16个月高位，因担心11月套利供给会低于10月。
据路透数据，10月和11月套利数量预计分别为361万吨和335万吨。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。