国际油市：亚洲航煤升水上升，即将迎来日本冬季需求

路透新加坡10月11日 - 亚洲航煤升水周五在北亚冬季需求高峰来临之前上升，行业消息称因炼厂调整生产，集中精力生产煤油。

路透数据显示，从新加坡装船的航煤升水上涨0.13美元至三日高位每桶较新加坡报价高0.29美元。

托克(Trafigura)购入两艘10月末装船的航煤，不过尚不清楚运往哪里。

行业消息称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL)出售一笔11月中旬船期的船货，价格为每桶教新加坡报价贴水约1美元，稍低于前次的售价。

柴油供给一直吃紧，尤其是即其10月的供给，因炼厂要么进行维护，要么在减产，而来自沙特的需求一直强劲。(完)

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