国际油市：亚洲航煤升水上升，即将迎来日本冬季需求

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透新加坡10月11日 - 亚洲航煤升水周五在北亚冬季需求高峰来临之前上升，行业消息称因炼厂调整生产，集中精力生产煤油。
路透数据显示，从新加坡装船的航煤升水上涨0.13美元至三日高位每桶较新加坡报价高0.29美元。
托克(Trafigura)购入两艘10月末装船的航煤，不过尚不清楚运往哪里。
行业消息称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL)出售一笔11月中旬船期的船货，价格为每桶教新加坡报价贴水约1美元，稍低于前次的售价。
柴油供给一直吃紧，尤其是即其10月的供给，因炼厂要么进行维护，要么在减产，而来自沙特的需求一直强劲。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。