欧洲已公布经济指标--2013/10/11

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.7 f +0.3 f +1.3 f 德国 第二季 +0.7 f 0.0 f +0.9 f 法国 第二季 +0.5 r -0.1 r -- 意大利 第二季 -0.3 r -0.6 f -2.1 r 消费者物价指数(CPI) 英国 8月 +0.4 0.0 f +2.7 德国 9月 0.0 f 0.0 f +1.4 f 法国(HICP) 8月 +0.5 f -0.3 f +1.0 意大利(HICP) 9月 +1.8 f 0.0 f +0.9 f 生产者物价指数(PPI) 英国 8月 +0.1 u +0.2 f +1.6 u 德国 8月 -0.1 p -0.1 r -0.5 p 法国 8月 +0.3 p +0.7 r -0.4 p 意大利 8月 +0.2 p -1.3 r -2.0 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 7月 4.3 4.4 德国 9月 6.9 @ 6.8 @ 法国 第二季 10. 10.8 r 意大利 8月 12.2 @ 12.1 @-r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。