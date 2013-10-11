国际油市：亚洲石脑油裂解价差与汽油裂解价差双双持坚

路透新加坡10月11日 - 亚洲石脑油裂解价差周五在两周高位每吨97.88美元附近徘徊，因受供给减少和需求改善预期支撑。

亚洲汽油裂解价差亦在两周高点每桶2.90美元水准上下。

来自印度的11月新石脑油船货数量放缓，因印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)马图拉工厂的一原油单元正在进行维护。

另一方面，印度巴拉特石油下月将关闭科钦工厂的一原油炼制单元，并对其进行维护。

卖家亦压住欧洲向亚洲发出的石脑油船货将减少，自今年年初以来，欧洲平均每月向亚洲运送100万吨石脑油。

一般在冬季来临之际，欧洲石化工厂对石脑油的需求将会增加；石脑油将替代液化石油气(LPG)，因取暖需求会推高后者价格。

台湾和韩国的需求预计也将改善，台塑和GS Caltex将从10月底各自开始重启一裂解装置和石脑油分馏装置。

科威特敲定一项一年期的全系列石脑油合约，运期将从12月开始，离岸价格(FOB)每吨较中东报价升水24.25美元。

嘉能可向维多公司出售12月上半月的石脑油船货，价格为每吨931美元。

伊藤忠商事从壳牌买进12月上半月的石脑油船货，价格为每吨933美元。(完)

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