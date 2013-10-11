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货币新闻 | 2013年 10月 11日 星期五 20:37 BJT

表格：加拿大9月就业人数增加1.19万人，失业率降至6.9%

路透10月11日 - 加拿大统计局周五公布，加拿大9月就业岗位增加1.19万个，全职就业人数跳涨，盖过了兼职就业人数减少的影响。9月失业率下降0.2个百分点至6.9%，为近五年来最低。

2013年9月 2013年8月

就业人口变动 +11,900 +59,200

全职就业 +23,400 +17,400

兼职就业 -11,500 +41,800

失业率 6.9% 7.1%

就业参与率 66.4% 66.6%

路透调查的分析师原本预估9月增加10,000个就业岗位，失业率仍料为7.1%。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
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