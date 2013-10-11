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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 22:01 BJT

表格：汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为75.2

路透纽约10月11日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为75.2(路透调查预估为76.0)，9月终值为77.5

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者现况指数初值为92.8(预估为91.0)，9月终值为92.6

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者预期指数初值为63.9(预估为67.5)，9月终值为67.8

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为1月以来最低

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者预期指数初值为12月以来最低

以下为详细数据:

10月初值 9月 8月 7月 6月 5月 4月

信心指数 75.2 77.5 82.1 85.1 84.1 84.5 76.4

现况指数 92.8 92.6 95.2 98.6 93.8 98.0 89.9

预期指数 63.9 67.8 73.7 76.5 77.8 75.8 67.8

一年通胀预期 2.9 3.3 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1

五年通胀预期 2.8 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 (完)

(编译 王洋; 审校 田建华)
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