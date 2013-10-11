版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 21:06 BJT

投行观点：Jefferies将Baker Hughes 目标价从56美元上调为58美元，评级为买入
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐