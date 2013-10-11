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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 21:37 BJT

美国热股：摩根大通小涨，第三季度财报受到诉讼支出拖累

路透10月11日 - 以资产计美国最大的银行--摩根大通 公布了罕见的季度亏损，因发生92亿美元的法律支出，其中包括为将来了结官司留出的资金。

该行公布第三季亏损3.8亿美元，合每股亏损0.17美元，上年同期则分别为净利57.1亿美元和每股盈余1.40美元。

不计诉讼支出和储备金释放，其第三季获利58.2亿美元，合每股盈余1.42美元。

摩根大通周五盘初小幅上扬0.32%，报52.69美元。(完)
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