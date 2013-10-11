版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 21:44 BJT

美国热股：富国银行跌幅超2%，但第三季获利大幅上升13%

路透10月11日 - 富国银行 公布第三季获利大涨13%，之前该行缩减了为坏账预先计提的资金数额。

富国银行周五盘初下挫2.22%，报40.54美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐