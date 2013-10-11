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市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 21:37 BJT

美国热股：黑莓联合创始人欲收购公司，股票价格盘初微跌

路透10月11日 - 据周四的一份文件显示，黑莓 的联合创始人Mike Lazaridis和Douglas Fregin正考虑收购这家身处困境的智能手机厂商，给以大股东Fairfax Financial Holdings为首的47亿美元财团收购计划带来变数。

黑莓周五盘初小幅下跌0.12%，报8.19美元。(完)
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