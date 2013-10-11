版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 21:35 BJT

美国热股：GAP公布9月同店销售数字低于预期，股价盘初重挫近7%

路透10月11日 - GAP 表示9月同店销售下跌3%，因经济不确定性增加，让消费者不愿去店面购物。根据汤森路透，分析师之前预计该月同店销售将成长1.6%。

GAP周五盘初重挫6.79%，报36.80美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐