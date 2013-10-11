版本:
中国
市场报道 | 2013年 10月 11日 星期五 21:45 BJT

美国热股：美光大跌逾4%，第四季净利低于预估

路透10月11日 - 美光 周四公布财年第四季度净利不及预期，不过市场预期该公司一竞争对手工厂近来发生火灾后，存储芯片供给将受限。

美光周五盘初下挫4.23%，报17.65美元。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐